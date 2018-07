24 años esperando respuestas y seres queridos que no volverán por el atentado a la AMIA

El atentado a la Amia sigue impune, aunque la Justicia tiene abiertos siete procesos relacionados al hecho en los que aún no hay respuestas.

1- La causa principal por el atentado a la AMIA está en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien en los últimos días ha pedido la captura de con fines extradición del diplomático iraní Ali Akbar Velayati. La solicitud difícilmente se concretará.

El caso está estancado porque nunca se concretaron las detenciones e indagatorias de los iraníes acusados. Durante el gobierno kirchnerista, el Memorandum con Irán, aprobado por las dos cámaras del Congreso intentó sacar la causa del pantano. El acuerdo fue declarado inconstitucional y se abrió una nueva causa que está elevada a juicio.

2- Se trata de otra de las causas relacionadas al atentado, la del Memorandum por la que fue elevada a juicio la propia ex presidenta Kirchner y en la que días atrás fue indagado por anticipado, por padecer una grave enfermedad, el canciller Héctor Timerman. El debate oral aún no tiene fecha de inicio.

3- Otra de las causas que sí está en juicio en la etapa de alegatos, es la del encubrimiento en la que son juzgados el ex presidente Carlos Menem, el juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia entre otros.

Se investiga el pago al ex reducidor de autos y actual abogado Carlos Telleldín para que acusara a ex policías bonaerenses y el desvío de la pista siria. Pronto habrá un veredicto.

4- El otro expediente es el que tiene en las puertas del juicio a Telleldín acusado de acondicionar y entregar la Trafic que se usó en la voladura del atentado. El juicio se realizará en marzo próximo.

5-El juicio principal del atentado contra la AMIA, denominado “conexión local” que se realizó entre 2001 y 2004, fue declarado nulo. En ese proceso fueron juzgados Telleldín y los ex policías bonaerenses. Todos terminaron absueltos.

6- Hay otra causa, denominada Amia residual, en la que aún siguen imputados los que no fueron alcanzados por el juicio por el encubrimiento que está en pleno debate. Uno de los apuntados es el ex ministro del Interior Carlos Corach.

7- Por último, la séptima causa a la que la justicia ha relacionado con el atentado es la muerte del fiscal Alberto Nisman. El caso fue investigado primero como suicidio, pero luego la Cámara Federal confirmó que el fiscal fue asesinado por la denuncia que hizo contra Cristina Kirchner y ex funcionarios del gobierno anterior por encubrimiento. En el caso hay un partícipe necesario del hecho, el informático Diego Lagomarsino, pero la justicia no encontró a los autores. Nota gentileza de MinutoUno.-



