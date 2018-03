NUEVA ENTREGA DE LOS PREMIOS MARÍA ELENA WALSH EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA MUJER

Las mujeres reconocidas por su trabajo solidario fueron Evelina Cabrera, presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, y Mónica Bouyssede, impulsora de proyectos educativos de concientización para el desarme.

La primera en recibir el galardón fue Evelina Cabrera: entrenadora de fútbol, coach ontológico, manager deportivo y Presidente de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino (AFFAR), quien fue destacada por su trabajo social en los barrios y por visibilizar el reconocimiento de la mujer en los ámbitos de todas las disciplinas deportivas, convencida de que el deporte ayuda al fortalecimiento del liderazgo, y genera igualdad de los derechos de las mujeres, sobre todo en el fútbol.

“Estoy muy contenta, no puedo creerlo. Que te reconozcan con el nombre de una persona tan importante como fue María Elena, me llena de motivación para todo lo que está por llegar en mi carrera”, dijo Evelina. Además, destacó que no es un premio para ella sino también “para todas las jugadoras que entreno y que me acompañan en este recorrido”.

Otra de las reconocidas fue Mónica Bouyssede, madre de Alfredo Marcenac, quien fue asesinado con un arma de fuego el 6 de julio de 2006, y decidió transformar su dolor en un trabajo tenaz y sostenido a favor del desarme y la educación para la paz, para alcanzar una sociedad de pleno ejercicio de los derechos humanos.

“Me honra profundamente. Trabajamos incansablemente para generar concientización y preocupación sobre la problemática de las armas de fuego en nuestro país”, dijo Mónica emocionada. Por eso, este reconocimiento, subrayó Bouyssede, “es una puerta importante que se abre para trabajar estas problemáticas, porque estamos en el lugar donde se piensan y discuten las políticas públicas”.

En ese marco, el presidente de la Cámara, Manuel Moscal, destacó el valor de las mujeres que “desde su trabajo y sus sueños, nos marcan el camino para poder realizar nuestro aporte desde lo legislativo, con leyes que promuevan y reivindiquen la lucha de estas heroínas, que en silencio trabajan para cambiarle la vida a otras personas. Ellas son nuestro ejemplo a seguir”.

Por su parte, la vicepresidenta de la HCD, Marisol Merquel destacó que “el reconocimiento a Mónica es un punto de partida que nos obliga a comprometernos con la búsqueda de la paz, a través de la concientización y la educación”. Además aseguró: “tenemos que tomar el ejemplo de Mónica y su familia para vivir en una sociedad mejor”.

Participaron del acto los diputados Valeria Arata, Néstor Résico, Daniel Ivoskus, Alejandra Lorden, Liliana Denot, Rocío Giaccone, Susana Lázzari, Eduardo Barragán, Verónica Barbieri, Mario Giacobbe, Diego Rovella, Guillermo Sánchez Sterli, Carolina Barros Schelotto, Guillermo Bardón, Laura Aprile, Fabiana Bertino, Carlos Urquiaga, Emiliano Balbín, Juan Manuel Cheppi, Guillermo Escudero, Jorge Silvestre y los senadores Franco Bagnatto y Daniela Reich. Fuente: DIRECCIÓN DE PRENSA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-

