A 10 años de la llegada del iPhone, la gran mayoría de los latinoamericanos prefiere Android

El mercado latinoamericano de teléfonos inteligentes, y en particular el argentino, está ampliamente dominado por equipos con sistema operativo Android, según un informe que se conoce el mismo día en que se celebran los 10 años de la llegada al mercado del primer iPhone, el primer smartphone del mundo.

Hace exactamente 10 años llegaba a las tiendas de los Estados Unidos el iPhone, el aparato que Steve Jobs había presentado en enero de 2007 y que no solo fue revolucionario porque era a la vez teléfono, reproductor de música digital y dispositivo para navegar por Internet y leer mails, sino porque permitía hacer todo eso tocando la pantalla, sin necesidad de usar teclas.

Diez años después de ese momento que marcó un antes y un después en la forma en que las personas acceden a la información, al entretenimiento y a las comunicaciones, y que inauguró la era de las aplicaciones con la llegada del ecosistema iOS, el 95 por ciento de los usuarios argentinos de smartphones prefiere equipos con el sistema operativo Android, según reveló un informe de la tienda de comercio electrónico Linio.

Esa elección se da también a nivel regional, aunque con porcentajes no tan altos como en el país.

El más vendido de los equipos es el Samsung Galaxy S7, según el informe, seguido por el Motorola Moto G4 en México; el Motorola Moto G4 y el Samsung Galaxy J7 en Argentina; el iPhone 5C Y 5S en Chile; y el IPhone 5S y Huawei P8 en Perú.

A la hora de comprar, son los hombres los que más prefieren hacerlo online, con una diferencia de 62% a 38% en Argentina, 81% a 19% en Perú y 82% a 18% en Chile.

“Esta tendencia se ve fuertemente marcada en los productos más vendidos, por un lado, Motorola con diseños más cuadrados y rectos, pero con gran rendimiento que atraen al público masculino; y por el otro Samsung, más enfocado en el público femenino, ofreciendo equipos de múltiples colores y diseños más redondeados”, señaló la gerenta de tecnología de Linio Argentina, Agustina Machicote.

Los precios promedio para la adquisición de equipos con Android pueden ser uno de los motivos por los que los latinoamericanos prefieren Android sobre iPhone.

Así, mientras el último modelo del smartphpne de Apple se consigue en las tiendas del país a un precio que en dólares equivale a los 1.500 dólares, los argentinos gastan en promedio 192 dólares en un celular, cifra que asciende a U$S 230 en Perú y México y a U$S 277 en Chile, mientras los colombianos gastan U$S 60. Télam.-

