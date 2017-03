A casi un mes del inicio de clases, hay 18 provincias en conflicto

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) volvió a reclamar una “paritaria nacional” al gobierno de Mauricio Macri y advirtió que persisten los conflictos docentes en 18 provincias, donde se realizan movilizaciones y distintas medidas de fuerza.

En ese sentido, señaló que siguen sin resolución las negociaciones salariales en “Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y en la Capital Federal”.

La CTERA, que preside la docente santafesina Sonia Alesso, apuntó a través de un comunicado que “el Gobierno Nacional se niega a convocar a la Paritaria Nacional, origen de muchos de los conflictos”.

Y remarcó que “en las provincias continúan sin resolverse las paritarias por la falta de convocatoria en varias provincias y por los techos impuestos por Nación, que no contemplan la pérdida del poder adquisitivo del 2016 y la inflación proyectada para el 2017”.

Ante ello, indicó que “CTERA exige al Gobierno nacional la resolución y urgente convocatoria a paritaria nacional docente y la resolución de los conflictos provinciales”.

En tanto, en el territorio bonaerense, el Frente Gremial Docente anunció que este lunes, junto a diputados de diferentes bloques y referentes sociales, brindará una conferencia de prensa donde informarán las acciones a seguir esta semana.

El acto se realizará a las 15.30, en la sala 7 del tercer piso del anexo A Juan Carlos Pugliese de la Cámara de Diputados de la Nación.

En ese marco, presentarán una declaración que reclama al gobierno “el cumplimiento de la Paritaria Nacional Docente, conforme a la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo (artículo 10)”.

Asimismo, el Frente abogó por “la participación de los gremios en la discusión de los cambios al sistema educativo propuestos por el gobierno nacional a través del Plan Maestro”.

En el documento que elevarán al Gobierno, también piden “la resolución del conflicto a nivel nacional para el inicio de las clases” y el “cese inmediato” de lo que consideraron “hostigamiento y persecución a los docentes”.

¿Hay clases este lunes en las escuelas bonaerenses?

Con la negociación salarial empantanada y a la espera de la reunión paritaria del martes con las autoridades del gobierno de María Eugenia Vidal, los cinco gremios que representan a los maestros de la Provincia, enrolados en el Frente Gremial Docente, analizaron el jueves último los pasos a seguir.

Si bien no hay un llamado formal a continuar con el paro, se dio libertad a que los docentes de cada distrito resolvieran en las asambleas del jueves qué actitud adoptarían esta semana. Así las cosas, en algunos colegios este lunes habrá clases y en otros no.

La titular de la FEB, Mirta Petrocini, habló con minutouno.com y ante la consulta de qué deberán hacer los padres mañana frente a este panorama, les recomendó llamar por teléfono al colegio de sus hijos para confirmar si habrá clases o no. “Cada distrito resolvió acciones distintas, por lo que les sugiero que hablen con la escuela primero antes de mandar al chico”, comentó a este portal Petrocini, quien remarcó que los docentes en general continúan con las medidas de protesta.m1.-



