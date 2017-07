A Lanata lo deportaron de Venezuela, pero al hijo de Ánibal Fernández no lo dejaron entrar a USA

El periodista Jorge Lanata fue deportado en el aeropuerto de Caracas en Venezuela y no lo dejaron entrar, ni ingresar al país. Esto es lo que algunos sitios de noticias informan hoy.

Sin embargo, nada se ha informado que al hijo de Aníbal Fernández y al hijo de la mujer de Aníbal Fernández, le pasó lo mismo, pero con la diferencia que en otro país. A ellos no los dejaron ingresar a los Estados Unidos de América.

A uno le pusieron un sello de “denegada” en la Visa que figura en el pasaporte y al otro lo dejaron ir hasta el aeropuerto de Miami y no lo dejaron ingresar al país, por lo que tuvo que volver en un vuelo posterior hacia la Argentina nuevamente.-



