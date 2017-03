AFA suspendió las fechas de la Primera B Metropolitana y la Primera C

Otra resolución de AFA que deja mucho que desear.

A un día de cancelar el cronograma de Primera División, la Asociación del Fútbol Argentino determinó que los partidos de la Primera B Metropolitana y la Primera C no se disputarán.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió este sábado suspender las fechas de la B Metropolitana y la Primera C, que iban a disputarse con jugadores juveniles pese al paro que mantiene Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) por salarios atrasados.m1.-



