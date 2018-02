Ahora van a dejar el Plan FinEs, el incentivo para que los adultos terminaran el secundario

La Ciudad comienza a desmantelar un plan clave en la meta de promover la educación de los argentinos. Unos 80 docentes perderán el trabajo.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dispuso el cierre en la ciudad de Buenos Aires de 13 sedes en las que se desarrollaba el Plan FinEs que alentaba desde 2008 a que adultos pudieran terminar sus estudios primarios y secundarios.

Al desguace del plan FinEs se suma el cierre de escuelas rurales y del Delta del Paraná, la transformación del Plan Progresar en un plan de becas y el cierre del Conectar Igualdad

La polémica decisión de Rodríguez Larreta afecta a 500 alumnos y deja sin trabajo a 80 docentes de distintas disciplinas. Y según advirtieron desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) el macrismo completaría el cierre definitivo del programa a fin de año.

Las sedes cuyos cierres ya fueron conformados funcionaban en Renaper, Ministerio de Economía, Utedyc, Villa 20, Estrella de Belén, Capilla Guadalupe, Superintendencia Servicios de Salud, Sindicato de Empleadas Domésticas, La Carbonilla, Jefatura de Gabinete, Apuba, Zavaleta y Ministerio de Educación.

Según explicó la docente y delegada de FinEs Silvia Carricarte a Nueva Ciudad, “el cierre no fue como generalmente sucede, que cierra la inscripción y quienes ya están anotados terminan de cursar. Es un cierre definitivo. No hubo propuesta para que continúen ni los docentes ni los alumnos. No hay justificativo, Pudo haberse hecho de manera menos traumática”. Carricarte daba clases de matemáticas en la sede de Utedyc.

La gran mayoría de los estudiantes del plan FinEs eran de las zonas más vulnerables y principalmente mujeres.

El cierre fue confirmado desde el área de Adultos del Ministerio de Educación de la Ciudad, cartera que conduce María Soledad Acuña.

Luego de que el gobierno nacional eliminara la paritaria nacional docente cada jurisdicción pasó a manejar su propio presupuesto para este plan y el gobierno porteño decidió no mantenerlo. Es que se trataba de un programa de financiamiento mixto entre la Nación y las jurisdicciones. Ahora, sin paritaria, el gobierno nacional no destina más un peso al programa y por su lado las jurisdicciones deciden achicarse. Aun cuando la única inversión que le demanda al Estado el plan FinEs es el pago de los salarios ya que las condiciones edilicias las mantienen las instituciones con las que se hicieron los convenios.

Carricarte advirtió que “entre nuestros estudiantes tenés un grupo mayoritariamente de la zona más vulnerable. Y entre ellos en su mayoría son mujeres. El segundo extracto grande es el de empleados de ministerios, sindicatos, etc. sin título pero trabajadores full time que necesutan el título para poder avanzar. Es muy doloroso”.

Más de 500 alumnos no podrán seguir sus estudios primarios y secundarios y unos 80 docentes perderán sus puestos de trabajo.

“Cuando la educación deja de ser considerada un derecho y pasa a ser concebida como mercancía, como lo hace este gobierno, suceden estas cosas: se corta por lo más fino, se desfinancia al que más apoyo necesita, se destinan los fondos para los que más tienen cuando en verdad lo que el Estado tendría que hacer es exactamente lo contrario: nivelar, trabajar para la igualdad de oportunidades” advirtió Eduardo López, secretario general de la UTE y Secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).

El ciere del Plan FinEs se suma a la decisión, por ejemplo, de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal de cerrar más de 50 escuelas rurales y otras ocho del Delta del Paraná, el fin del plan Prograr y del cierre del Conectar Igualdad que entregaba notebooks a los alumnos de escuelas públicas.m1.-

