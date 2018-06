Alarmantes cifras sobre trabajo infantil en Argentina. Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Los datos de que más de 1 millón de chicos trabajan en este país es preocupante y alarmante. Esto es en menores de 16 años y emplear a niños constituye un delito.

Pero por supuesto, esto también ocurre a nivel mundial y por ello, la Organización Internacional del Trabajo estableció el 12 de junio (hoy) a la fecha para concientizar sobre esta deuda que tenemos en relación a los niños que trabajan.

De acuerdo a cifras que maneja elñ Fondo para la Infancia de Naciones Unidas, en el mundo hay más de 150 millones de niños que trabajan y aquí, en Argentina las edades fluctúan entre los 5 a los 17 años.

Esto si bien a veces algunos expresan que de esa manera los chicos aportan dinero a sus familias, no está bien. Los niños deben estudiar y jugar, esas son sus obligaciones y derechos primordiales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) decretó el 12 de junio (desde el año 2002), como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. La fecha es el recordatorio anual de la deuda que los gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores, la sociedad civil y otros actores mantienen para tratar de erradicar este flagelo.

Por trabajo infantil se entiende a toda actividad económica y estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas, niños y adolescentes que se encuentran por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, no habiendo finalizado la escolaridad obligatoria, o que aún no tengan 18 años (en caso de tratarse de trabajo peligroso).-

Por Flavia Farias.-



