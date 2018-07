ALERTAN POR DOS CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPIÓN

Se trata de dos nenes de 5 y 6 meses que fueron atendidos en hospitales porteños y no viajaron al exterior. Las autoridades intentan determinar las fuentes de infección e instan a vacunar a los menores. Hace 18 años que no se registran casos nativos en Argentina.

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica ante la confirmación de dos casos de sarampión detectados en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el 2000 que no se registran casos endémicos en el país.

Se trata de un bebé de 5 meses residente de la Capital Federal y una nena de 6 meses de provincia de Buenos Aires, que fueron atendidos en los hospitales porteños Gutiérrez y Elizalde. Ninguno podía vacunarse dado que la primera dosis se aplica al año de vida y tampoco habían viajado. “Se iniciaron las acciones de control de foco en las áreas correspondientes y se encuentra en desarrollo la investigación para determinar la fuente de infección”, señala el comunicado oficial.

“Ambos casos presentaron clínica compatible (fiebre, exantema, tos y conjuntivitis), a la fecha con buena evolución. Los dos casos se confirmaron por serología IgM y detección de genoma viral por PCR en orina y muestra respiratoria”, detalló la cartera sanitaria.

Ante la confirmación, los ministerios de Salud de CABA, provincia de Buenos Aires y de Nación se reunieron para abordar en conjunto la problemática e instaron “a los equipos de salud a verificar el estado de vacunación de la población, sensibilizar la vigilancia epidemiológica de enfermedad febril exantemática y responder rápida y adecuadamente frente a la identificación de casos sospechosos”.

Situación en Argentina y el mundo:

– Argentina. El último caso de sarampión endémico se registró en el 2000. Desde entonces, hubo un total de 32 casos importados y relacionados a la importación. Los últimos ocurrieron este año en Ciudad de Buenos Aires, de los cuales dos fueron importados y uno

relacionado a la importación.

– América. Los últimos casos nativos ocurrieron en el 2002 en Venezuela. En septiembre de 2016 se declaró a la región de las Américas libre de virus de sarampión endémico, siendo así la primera región del mundo en eliminar esta enfermedad.

– Resto del mundo. Europa presenta un incremento sostenido de casos desde el 2017, contabilizándose 14.839 casos confirmados de enero a mayo de 2018. En Rusia se confirmaron 1056 casos desde el 1 de enero a mayo de 2018. Países de asiáticos, africanos y de Oceanía también notificaron brotes entre 2016 y 2017. Nota gentileza de iNFONEWS.-

