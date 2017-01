Alertan por una modalidad delictiva durante las vacaciones. No es nada nuevo

Con mensajes pegados en postes de luz, vecinos advierten sobre una modalidad delictiva en distintos puntos de Adrogué. Según los carteles, desactivan las alarmas para meterse en casas vacías.

“Sr. Vecino. Cuidado. Ladrones en el barrio”. Es lo primero que puede leerse en un mensaje anónimo que fue en postes de distintas zonas de la ciudad bonaerense de Adrogué para alertar sobre una modalidad delictiva.

Los carteles que despertaron el alerta entre los vecinos tienen un mensaje concreto: “Están cortando los cables de luz de los medidores para que deje de funcionar la alarma y entrar a robar”.

Al parecer, se trata de una modalidad delictiva que aparece, sobre todo, en época de verano, cuando muchas casas están vacías debido a que sus dueños se encuentran de vacaciones.

Desde el grupo de Facebook “Adrogué, queremos más seguridad” pidieron no entrar en pánico, y que ante un corte de energía sospechoso alerten a la Policía a través de la línea 911. m1.-

NO ES NUEVO ESTO: parientes de la redacción de RPEREZNET, sufieron este tipo de delito en la zona de Parque Leloir (Castelar) hace ya más de 13 años, cuando autores ignorados cortaron la energía eléctrica de una quinta y tras esperar 48 horas hasta que la batería de la alarma se agotara, ingresaron a robar. Pero además, usaron un criquet del tipo tijera, esos que se usan para cuando se pincha un neumático de un auto, colocaron el crique entre la pared y la reja y a medida que el crique se estiraba, iba cediendo parte de la pared donde estaba la reja colocada, por lo que no solo robaron, sino que también rompieran la pared exterior de esa quinta.-



