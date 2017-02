Alfonsín volvió a pedir la renuncia de Gómez Centurión y criticó a la conducción de la UCR

El diputado nacional por la UCR, Ricardo Alfonsín, volvió a pedir la renuncia del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión y cuestionó a la conducción de su partido que, por una “pésimamente entendida idea de responsabilidad política”, no presiona al PRO para apartar de su cargo al funcionario.

“Parece que el PRO, queridos amigos, no entiende una cosa y se olvida de otra. No entiende que Gómez Centurión no es funcionario del PRO, sino de Cambiemos. Y olvida que en Cambiemos está la Unión Cívica Radical, o sencillamente no le importa”, disparó desde su cuenta de Facebook Alfonsín se recupera en su domicilio en un cuádruple by-pass al que fue sometido la semana pasada en el Hospital Italiano.

Alfonsín revalidó sus criticas al gobierno nacional y agregó que al PRO “no le importa la UCR , ni los hombres del partido que lucharon con valor cívico y físico por la democracia”, entre los que mencionó a Ricardo Gil Lavedra, Julio Strassera, Horacio López, Daniel Salvador y Horacio Huarte”, entre otros.

En otro párrafo, el diputado nacional criticó a la cúpula de su partido por no reclamar la renuncia de Gómez Centurión en la reunión que mantuvo el martes pasado con el presidente Mauricio Macri, en medio del escándalo provocado por las declaraciones del titular de la Aduana, quien negó que haya existido “un plan sistemático” genocida durante la última dictadura cívico militar”, sino que hubo una “reacción desmedida” y puso en tela de juicio el número de víctimas del terrorismo de Estado.

“Lo más grave es que desde la propia UCR, en este como en otros casos y en base a una pésimamente entendida idea de responsabilidad política, son pocos los que creen que hay que hacer que el PRO entre en razones. Cosa que, por otra parte y dada su disposición al diálogo, no seria muy difícil”, dijo.

Por último, Alfonsín señaló: “desde mi partido son pocas las voces que se empeñan en hacer entender y recordar esto. No fue este el compromiso de Gualeguaychú”, la convención nacional donde se decidió la alianza con el PRO y la CC-ARI.

DIstinta fue la postura de el ex titular de la UCR, Ernesto Sanz, quien afirmó que los radicales sienten “afectación” por los dichos del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, pero aclaró que “no está para decirle” al presidente Mauricio Macri qué funcionario “debe irse o quedarse”.

“Hubo un plan sistemático para la desaparición de personas en la última dictadura. Esto es algo que probó la Justicia en el Gobierno de Raúl Alfonsín y por eso, al radicalismo lo afectan los dichos de Gómez Centurión”, señaló Sanz en declaraciones realizadas el martes pasado a la señal televisiva TN.

Sanz también defendió al titular de la Aduana, de quien dijo: “es un funcionario honesto que libra una lucha contra las mafias”, y aseguró que esa es “una de las premisas que tiene Cambiemos desde su conformación”. Télam.-



