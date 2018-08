ANÍBAL FERNÁNDEZ Aníbal Fernández: “El blindaje al gobierno se termina cuando querés darle de comer a los pibes y no te alcanza”

A contramano del remanido “lo peor ya pasó” del presidente Mauricio Macri, Aníbal Fernández advirtió que el estancamiento económico y la crisis va camino a profundizarse aún más.

El ex jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández cargó este jueves con dureza contra el gobierno de Mauricio Macri, al que acusó de montar una estructura para generar negocio tras negocio para su entorno más cercano.

En diálogo con C5N, Aníbal no dudó en calificar al gobierno de Cambiemos de “espanto”. “Es un gobierno derecha, corrupto, que arma negocios para Macri y su familia, es un gobierno de ricos para ricos que sólo piensan en enriquecerse más”.

“En ese camino -aseguró Aníbal- llevan adelante políticas públicas que le hacen un grave daño al pueblo. Todo esto se va a profundizar, el severo momento que le toca vivir al pueblo argentino se va a profundizar todavía más”.

Minimizó además el escándalo por los denominados “cuadernos de las coimas” porque, dijo, “son fotocopias de fotocopias, ¿alguien vio los cuadernos? eso no tienen ningún valor probatorio. Yo los invito a que hagan una fotocopia de su DNI y vayan a hacer un trámite a ver qué pasa. Es un espanto lo que están haciendo y hay 13 personas presas por unas fotocopias”.

El ex candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires aseguró que el escándalo de los cuadernos de Oscar Centeno “es para tapar lo que están haciendo, además ¿escucharon hablar a quien los escribió? Habla como (Carlos) Monzón pero parece que escribe como (Gabriel) García Márquez”.

Y concluyó: “Me parece que estamos frente a una sociedad agredida por este modelo económico donde el presidente muestra a todas luces que no han venido a hacer otra cosa más que sus propios negocios. Los medios lo pueden blindar, pero el blindaje llega hasta el día en que metes la mano en el bolsillo para buscar la plata para darle de comer a tus hijos y no hay más, y no podés darles de comer y la cosa se pone dura porque te das cuenta que todo lo que te contó este farsante de presidente era todo un verso, toda una mentira”. Nota gentileza de MinutoUno.-

