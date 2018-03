Ánibal Fernández le dio para que tengan a unos cuantos. Igual en América TV aclararon que no compartían sus dichos

El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, ofreció durante una entrevista televisiva su habitual descarga verbal sin medias tintas, a través de la que se refirió tanto al gobierno nacional como a sus compañeros del espacio kirchnerista, al que ratificó pertenecer.

En diálogo con Alejandro Fantino en canal América, el dirigente bonaerense calificó a Mauricio Macri como “un despropósito sin la más mínima formación” que lo “avergüenza como argentino”.

En ese marco, apuntó que si la situación económico social del país no es hoy como la de 2001 es por la siempre mencionada “pesada herencia”.

“¿Sabes porqué no estamos en el 2001? Por la herencia recibida”, señaló a su interlocutor. “Hicieron pedazos al país. Salvo que esté loco o dormido (Macri) no puede decir esas burradas en el Congreso”, agregó.

“Estos tipos son un espanto. Que digan lo que quieran. El derrumbe es imparable y la situación a la que están llevando al país es una catástrofe sin antecedentes. Y esto es lo que uno va a tener que cotejar el día que haya una competencia”, bombardeó.

Durante la nota Aníbal también se ocupó de su lugar en el kirchnerismo luego de su derrotero como candidato a gobernador bonaerense en 2017 por el Frente para la Victoria. Se ubicó dentro del espacio kirchnerista, aunque afirmó que hace cinco meses que no habla con Cristina Fernández. Además, subrayó: “Yo no me fuí a la vereda de enfrente, estoy en el mismo sector, que es el kirchnerismo”, pero, al mismo tiempo, reconoció: “mi tiempo terminó”.

“Voy a construir al lado de aquel al que le den los quilates para competir en 2019. Yo no quiero nada, fui todo menos presidente y gobernador, yo solo quiero ayudar al peronismo”, apuntó.

A quien también le dedicó una frase contundente fue a Máximo Kirchner: “Desde lo personal le tengo mucho cariño, pero de política no sabe nada, no tiene la menor idea”, arremetió y también apuntó a La Cámpora: “…Estos pibes sin formación, sin estatura, que les han ofrecido manejar determinadas cosas que las han hecho como el diablo y nos lastimó al peronismo… Son buenos pibes, simpáticos, pero de política no entienden un pomo”, dijo. Nota de Infonews.-



