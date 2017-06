Aníbal Fernández: “¿Participar del PJ como partido conservador? No, gracias, recién tiré”

El ex funcionario kirchnerista se refirió de esta manera al Partido Justicialista y a la posibilidad de una lista de unidad con Florencio Randazzo. Además tildó de “brutos” a los funcionarios del Gobierno por la quita de pensiones a discapacitados.

Aníbal Fernández se refirió a la quita de pensiones para discapacitados y se posicionó junto al nuevo espacio presentado Cristina Fernández para competir en las PASO, Unidad Ciudadana.

Lo hizo esta tarde durante la presentación del libro que escribió junto al periodista Carlos Caramello “Los PROfetas del odio” en el teatro Caras y Caretas y que lanzaron junto a la abogada Graciana Peñafort y el dirigente radical Leopoldo Moreau.

“Hoy en la Argentina en que nos encontramos, discutirla a Cristina es como discutirlo a Juan Perón, por eso no comprendo esto de discutir la unidad”, afirmó el ex funcionario.

“El liderazgo de Cristina no se discute. Que lo quieran discutir no es casual, no es inocente, ni históricamente correcto, ni históricamente lógico. ¿Participar del PJ como partido conservador? No, gracias, recién tiré”, ironizó Fernández.

Además se hizo tiempo para pegarle duramente al Gobierno de Mauricio Macri. “Es imperioso ponerle freno a esta derecha corrupta, empezando por el presidente”, aseguró, para luego hacerse eco de las numerosas críticas que recibió la gestión de la alianza Cambiemos tras la decisión de retirar ochenta y tres mil pensiones a personas discapacitadas.

“Para sacar lo que sucedió, se valieron de un decreto, el 432/97. Ese decreto 432, resumido, lo que dice es que las pensiones son para las personas con discapacidad total y permanente. ¿Qué es una discapacidad total? Cuando tenés más discapacidad del 76%.

Nadie lo aplicó: ni Menem, ni de la Rúa, ni Duhalde, ni Néstor, ni Cristina. Nadie lo aplicó. Sólo ellos”, afirmó el ex jefe de Gabinete kirchnerista.

Y agregó: “Pero son tan burros que se comieron en el medio que en 2014 la Argentina aprobó la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad. Y conforme al artículo 75 inciso 22, tiene rango constitucional. Con lo cual esto que han hecho es una brutalidad”.

Al encuentro concurrieron figuras de la política como Hebe de Bonafini, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, los diputados Carlos Castagneto, Liliana Mazure y Rodolfo Tailhade, el dirigente Leandro Santoro, el intendente del Partido de la Costa Juan Pablo de Jesús y periodistas como Alejandro Apo, Eduardo Aliverti y Orlando Barone entre otras figuras. Nota de INFONEWS.-

