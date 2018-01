Anses le pagó más de medio millón de pesos en comisiones al fondo de inversiones de Luis Caputo

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) le pagó más de medio millón de pesos en concepto de comisiones a la firma Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes Inversión vinculada al ministro de Finanzas, Luis Caputo.

Las comisiones pagadas al fondo de inversión que manejaba Caputo, según reveló este viernes Letra P, se deben a las colocaciones principalmente en Lebacs que autorizó a realizar el comité ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Caputo vinculado por un lado a ese fondo de inversión integra al mismo tiempo el comité del FGS que autorizó a que se realizase la inversión a través de Axis.

Nicolás Dujovne, Mauricio Macri y Luis Caputo.

La Anses pagó en total 540 mil pesos. Según consignó ese medio la información, de carácter público, fue retaceada durante cuatro meses. “La renuencia a dar a conocer una información pública puede tener que ver con el hecho de que es de por sí extraño que el FGS haya apelado a un intermediario para invertir en letras del Banco Central. Es decir, el Estado —ANSES— compró papeles del Estado —Banco Central— y, para ello, prefirió solicitar la intermediación de una pequeña firma privada creada por uno de los funcionarios encargados de dirigir la operación” advierte Letra P.

El saldo neto de la inversión canalizada por Axis fue de 90.115.538 pesos, informó el ente que administra los fondos de los jubilados. El acuerdo entre la ANSES y la firma que pertenecía a Caputo estableció una comisión de 0,6% sobre la rentabilidad, que representó 540.693 pesos.

El aparente conflicto de intereses entre el Caputo funcionario y el Caputo empresario motivó una denuncia en septiembre pasado por parte de Gabriel de Vedia, titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de la Seguridad Social, que quedó radicada en el juzgado federal de Luis Rodríguez.

Además del actual ministro de Finanzas, la acusación de De Vedia alcanzó al director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; al ex director del organismoLuis María Blaquier, al viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste, y al ex secretario de Hacienda Gustavo Marconato. También fueron denunciados como personas jurídicas el Fondo Común de Inversión Axis Ahorro Plus y el Deutsche Bank, que actúa como despositario.

Caputo, quien negoció en nombre del Estado argentino el pago de la deuda demandada por los fondos buitre, quedó también expuesto el año pasado por la filtración Paradise Papers, divulgada en la Argentina por La Nación y Perfil, entre otros. Allí surgió que Caputo también manejó los fondos de inversión Alto Global Fund, inscripto en las Islas Caimán, y Noctua, basado en Miami y Delaware, datos omitidos en sus declaraciones juradas. Nota de Minuto Uno.-