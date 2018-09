Antonella Valderrey, una periodista que entiende bien de qué se trata

En el programa “De Fútbol se habla así”, con una mesa íntegra de hombres comenzaron a cuestionar si una mujer podía hablar de fútbol. El ex jugador Turco Husaín dijo que no concebía la idea de debatir con una mujer cuestiones de fútbol. Mientras debatían en el piso, en el móvil estaba Antonella Valderrey, la notera del programa a quien el conductor Toti Pasman le pidió que opine sobre el tema.

“Yo pensé que eramos un programa de actualidad, no del siglo pasado, si las mujeres podíamos o no hablar de fútbol, opinar de fútbol, trabajar en el fútbol. Queda claro que las profesiones no tienen género: algunos son buenos, algunos son malos, algunas son buenas y otras malas en todos los ámbitos”, sostuvo con firmeza Antonella y dejó a más de uno en la mesa con la boca abierta.

El ex futbolista de la Selección no supo qué decir y lo expresó: “no sé que tendría que responder. Tengo una opinión formada y es difícil de cambiármela, porque crecí en un ambiente que me hizo crecer así”.

Antonella no dudó y le contestó: “Yo entiendo que hay personas que vienen de una construcción y para eso existe una deconstrucción, para darse cuenta que algunas formas que pensamos que eran de una manera, no son tan así. Esta bueno ir pensándolo por lo menos o si tenemos una opinión que sabemos que no encaja, guardarla”.

El periodista Daniel Cacioli que también estaba en la mesa junto al conductor, Toto Pasman, quiso defender al feminismo pero le pifió: “Las mujeres fueron ganando muchos espacios, desde que votaron por primera vez hasta el día de hoy. De todas formas esto de feminismo o machismo, de algunas posturas que toma el feminismo le resta mérito a ustedes”, señaló.

La periodista que estaba en el móvil automáticamente respondió: “No ganamos nada, no es un territorio de hombres que estamos ganando. Los territorios no tienen género. Es cierto que durante muchísimo tiempo. nosotras no nos criamos con una pelota bajo el brazo por una cuestión cultural y está bueno que eso empiece a cambiar”.

“Somos pocas las que nos interiorizamos y las que nos gusta el fútbol por diferentes motivos. La idea es que seamos cada vez más porque esos estereotipos van cambiando, a la par de un cambio de paradigma a nivel global”, agregó. Nota gentileza de MinutoUno.-

N de la R: Esta periodista sabe de qué se trata y le felicitamos desde aquí por sus palabras y por tratar de ir contra los dinosaurios que quedan en algunos ámbitos del país y del mundo.-