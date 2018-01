Apareció con vida Julieta Sánchez

Consultado sobre los motivos de la desaparición, no descartó que Julieta haya sido influenciada por el otro joven, y explicó: “Es una familia ensamblada. Ella estaba viviendo hasta el año pasado con su mamá en Cultral Có y optó por venirse a la ciudad de Neuquén a vivir con su papá en el barrio Rincón de Emilio. No se habían dado situaciones de una conflictividad especial que explicaran una situación como esta. Pero a veces los padres no conocen toda la realidad de sus hijos“. Infobae.-