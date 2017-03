Apareció Marcelo Couceiro, el ex futbolista que estuvo desaparecido por 4 días

Thiago Couceiro, el hijo del ex futbolista, se lo confirmó a minutouno.com. No brindó precisiones sobre la ubicación ni el estado en que fue encontrado pero agradeció a los medios la difusión del hecho.

El ex futbolista Marcelo Couceiro, de paso por Nueva Chicago, Estudiantes y Almagro, fue encontrado luego de ser buscado desde hacía cuatro días. Había sido visto por última vez en el barrio porteño de Mataderos.

