Ataque terrorista contra fieles musulmanes en Londres deja heridos y 1 muerto

Este domingo por la noche, una van embistió a varias personas afuera de un mezquita. Además de la víctima mortal, hay diez heridos. Se detuvo a un hombre en el lugar.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó un muerto y diez heridos cuando una van atropelló a un grupo de fieles musulmanes cerca de la mezquita de Finsbury Park, al norte de la capital británica. Explicaron que por la metodología empleada se trata de un atentado terrorista. Además, hay un detenido.

En un comunicado, la Policía indicó que un hombre de 48 años, cuya identidad no ha sido publicada, fue detenido en el lugar del incidente tras ser retenido por la multitud. El subcomandante de Scotland Yard, Neil Basu, reveló que creen que el agresor actuó solo.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, consideró que “mientras este parece ser un ataque contra una comunidad en particular, como los terribles de Manchester, Westminster y el Puente de Londres, este es también un ataque contra todos nuestros valores compartidos de tolerancia, libertad y respeto”.

“Todavía no conocemos todos los detalles, pero está claro que este ha sido un ataque deliberado contra londinenses inocentes, muchos de ellos terminando los rezos durante el mes sagrado de Ramadán”, señaló.

“Pido a todos los londinenses que mantengan la calma y estén vigilantes. Por favor, denunciar a la Policía cualquier cosa sospechosa”, resaltó Khan.

Antes, el Consejo Musulmán Británico (MCB, por sus siglas en inglés) había claificado de “violenta manifestación” de islamofobia el incidente.

“Desde la ventana comencé a oír gente gritando, un caos (…) Todos gritaban ‘una camioneta golpeó a varias personas'”, dijo a CNN una mujer que vive frente al lugar donde ocurrió el hecho. Agregó que “había una camioneta blanca estacionada fuera de la mezquita de Finsbury Park que pareció atropellar a las personas que salían de orar. No vi al atacante, que parece haber sido arrestado, pero sí vi la camioneta”.

El incidente se produce tras varios ataques recientes. Ocho personas murieron y otras 50 resultaron heridas el 3 de junio, cuando tres militantes islamistas atacaron con un vehículo a transeúntes en el Puente de Londres y luego apuñalaron a otras personas en restaurantes y bares cercanos.

El 22 de marzo, un hombre condujo un auto alquilado contra transeúntes en el Puente de Westminster de Londres y apuñaló a un policía antes de morir alcanzado por disparos de la policía. En este ataque fallecieron cinco personas.

A fines de mayo, un atacante suicida detonó una bomba en un concierto de la estrella pop estadounidense Ariana Grande, un hecho en el que murieron 22 personas. m1.-

