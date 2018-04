Axel Kicillof aseguró que la detención de Lula es parte de un plan continental

“La democracia en Brasil pende de un hilo”

El diputado del Frente Para la Victoria afirmó que “Brasil está tomando un tufillo golpista y antidemocrático” e inscribió la condena al ex presidente brasileño en el marco de una ola neoliberal en Latinoamérica que”persigue” a los líderes populares.

En línea con las expresiones de apoyo de los líderes de América Latina al ex presidente Lula Da Silva por su condena a 12 años de prisión, el diputado por el Frente Para la Victoria Axel Kicillof aseguró que el líder del Partido de los Trabajadores “es un preso político”. A horas de que fuera apresado el candidato con mejor imagen positiva de cara a las elecciones brasileñas de octubre, Kicillof advirtió que su proscripción “es parte de un intento continental” porque en toda Latinoamerica “se busca perseguir a los líderes de los movimientos sociales”.

“El juez Moro dice que tiene la convicción, no las pruebas”, señaló el también ex ministro de Economía al cuestionar la sentencia el juez Sergio Moro, el enemigo político del ex mandatario, quien esperó sólo un día para dictar la orden de captura de Lula tras el fallo del Tribunal Superior Federal. La sentencia del miércoles por 6 votos contra 5 ratificó la condena de Lula a 12 años de prisión, en base a un texto plagado de arbitrariedades y manipulaciones.

“La democracia en Brasil está pendiendo de un hilo”, insistió Kicillof al denunciar un “cóctel anti democrático”. Agregó: “Acá la prensa dijo que a Dilma la destituían por corrupta y eso no era así. Contra Lula no tienen ninguna prueba y lo meten preso igual, con la complicidad de todo el sistema judicial”, amplió en diálogo con el programa Toma y Daca de Radio Cooperativa.

El diputado situó la condena del ex tornero metalúrgico en el contexto de una “ola neoliberal” en todo el continente. “El vicepresidente de Ecuador también está preso sin ninguna prueba. Odebrecht acá al único que señaló fue a Arribas. Pero descartan lo que no les sirve”, resaltó Kicillof, quien agregó: “Lula es un preso político. Brasil está tomando ese tufillo golpista y antidemocrático”.

En ese sentido, criticó el silencio del Poder Ejecutivo nacional, que aún no se pronunció oficialmente sobre la proscripción de Lula. Ni el presidente Mauricio Macri ni el canciller Jorge Faurie cuestionaron la condena sin pruebas contra el ex presidente Lula. “No estamos en tiempo de candidaturas. Lo que espero es que digan si están a favor del neoliberalismo o no”, señaló Kicillof al exhortar al gobierno a tomar posición. Nota de Página 12.-

Me gusta: Me gusta Cargando...