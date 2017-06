“Backup and Sync”, la app de Google para hacer una copia de seguridad de tu PC

Google quiere llevar a Drive, su servicio de almacenamiento, mucho más allá y convertirlo en un disco rígido virtual para poder hacer copias de seguridad de todo lo que tengas en tu sistema operativo.

Se trata de un software que llamarán Backup and Sync y que estará disponible desde el 28 de junio tanto para macOS como para Windows.

No se informó mucho en relación al funcionamiento, pero sí se reveló que las copias de seguridad se realizarán de manera automática para que el usuario no tenga que preocuparse.

De esta manera Google se pone a competir fervientemente con otros servicios muy importantes que existen actualmente, como Dropbox. m1.-

