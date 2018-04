“Ballena” quedó imputado en la causa de los abusos de menores denunciados en Independiente

“Ballena”, el dirigente imputado por los abusos, entregó su celular a la Justicia.

Entregó su teléfono celular para que lo revisaran. “Yo no tengo nada que ver con la causa. Estoy a derecho porque soy absolutamente inocente”, dijo. Los chicos lo tenían agendado como “Ballena”.

El dirigente de AFA Javier “Pipo” Marín, que quedó imputado en la causa de los abusos de menores denunciados en Independiente, se puso a disposición de la Justicia y se declaró inocente.

“Yo no tengo nada que ver con la causa y estoy a derecho porque soy absolutamente inocente. Por eso me pongo a disposición de la justicia para lo que ella disponga”, indicó el vocal titular del Comité Ejecutivo del organismo que rige el fútbol argentino, en una entrevista.

Según la investigación, el teléfono de un alto dirigente de AFA estaba entre los contactos telefónicos de unos de los menores de la pensión de Independiente que fue víctima de abuso sexual. Tras el hallazgo, la Justicia realizó un procedimiento en el predio que la entidad posee en Villa Domínico en busca de los celulares de otros tres futbolistas que se hospedan en el lugar.

La Fiscalía (UFI 4) de Avellaneda ordenó el allanamiento. Los chicos lo tenían agendado como “Ballena”. Dos de los imputados -ya detenidos- lo anotaron por su sobrenombre más reconocido y por su nombre verdadero, respectivamente.- M1.-



Me gusta: Me gusta Cargando...