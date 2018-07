Baradel: “A Vidal le vamos a llevar el listado de docentes aportantes truchos”

En medio del escándalo por el financiamiento de la campaña de Cambiemos en la Provincia para las legislativas de 2017, el titular de Suteba no descartó iniciar acciones legales.

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, explicó que cuando vayan a la reunión paritaria le van a llevar a la gobernadora María Eugenia Vidal “el listado de docentes aportantes truchos a la reunión” y no descartó iniciar acciones legales al respecto.

“A María Eugenia Vidal le vamos a llevar el listado de docentes aportantes truchos a la reunión”, dijo a FM La Patriada y advirtió: “Ellos tienen acceso a los padrones de los sindicatos. No creo que sea algo azaroso en una campaña que está dibujada. Creyeron que por la impunidad del poder no iban a detectar esto”.

“No descartamos presentar una denuncia contra Vidal por los docentes que figuran como aportantes truchos a Graciela Ocaña. Estamos evaluando presentarnos ante la Justicia colectivamente como SUTEBA y como CTA por los docentes”, agregó.

“Detectamos a varios docentes enojados que no eran afiliados y habían sido incluidos en la lista de Cambiemos”, reveló en ese sentido y expresó que “es increíble que hayan tomado los listados de la ANSES o de la afiliación a los sindicatos para incorporar falsos aportantes”.

De cara a la a la negociación de paritarias en la Provincia, declaró que pedirán “un 30% de aumento con cláusula gatillo”. “La decisión del paro si no hay una oferta satisfactoria ya está votada, pero se tendría que charlar con los sindicatos antes”, sostuvo. Nota de Infonews.-



