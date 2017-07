“Basta de mentiras”, los spots de Massa contra las promesas incumplidas de Macri

Desde 1País apuntaron todos sus cañones contra el gobierno de Mauricio Macri con una serie de spots en los que deja en evidencia el abismo entre las promesas de campaña que realizó en 2015 y las políticas impulsadas desde la Casa Rosada.

Camino a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto el massismo apuntó todos sus cañones contra el gobierno de Mauricio Macri. En ese marco la fuerza que lidera Sergio Massa lanzó una serie de spots titulados “Basta de mentiras” en las que deja en evidencia el abismo que existe entre las promesas de campaña de Macri en las presidenciales de 2015 y las políticas que luego impulsó ya desde la Casa Rosada.

En ese sentido recuerda promesas como la eliminación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores, la decisión de no devaluar, de no aumentar las tarifas, no ajustar la economía así como la supuesta decisión de cuidar las pymes y los pequeños productores y hasta mantener Fútbol para Todos.

m1.-

Me gusta: Me gusta Cargando...