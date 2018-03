Bochorno en Malvinas: dejaron afuera a un familiar y un diputado de Cambiemos habría”colado” a un amigo

Nota y fotografía del portal INFONEWS.-

Lo denunció un diputado nacional, quien señaló a un par de Cambiemos como el responsable del hecho.

La jornada histórica que vivieron en Malvinas los familiares de los soldados caídos en la guerra de 1982 terminó empañada por un bochorno de grandes proporciones. Un diputado nacional denunció que otro legislador de la Cámara Baja hizo entrar “colado” en el viaje de los familiares a un amigo que nada tenía que hacer en el Atlántico Sur.

Según señaló el diputado por Mendoza Guillermo Carmona (FpV), desde el Gobierno le negaron plazas en el avión de los familiares a al menos un padre de un joven soldado fallecido en combate, pero al mismo tiempo incluyeron en la comitiva a un hombre cercano a un legislador de Cambiemos.

“El martes pasado recibimos a familiares de los soldados identificados en Darwin, Malvinas, en el bloque de Diputados. Presenciamos como el papá del soldado José Luis Rodríguez no pudo contener sus lágrimas al contarnos que la Secretaria de DDHH no lo incluyó en el vuelo”, escribió Carmona en su cuenta de la red social Twitter, y agregó que “ese mismo día le confirmaron al Sr. Rodriguez desde la Secretaria de DDHH que no podría viajar porque no había lugar en el vuelo que llevaría a los familiares a #Malvinas y le ofrecieron viajar en otra ocasión, quizás en julio”.

En ese marco, remarcó la gravedad de que haya aparecido en la lista de la comitiva “un colado que no es familiar de ninguno de los soldados identificados”.

“Se llama Federico Gómez, está vinculado con un diputado de Cambiemos. En foto tomada Darwin aparece identificado con un círculo. Exhibe una amplia sonrisa”, escribió Carmona.

“El Sr. Rodriguez no fue el único familiar que no viajó. Resulta absolutamente repudiable que el gobierno haya impedido que viajen familiares para subir al vuelo a alguien que no tiene vinculación con las familias ni participó en la identificación de los caídos de Malvinas (…) Ante esta innecesaria ofensa al Sr. Rodriguez y a otros familiares que no fueron incluidos en el vuelo a Malvinas la Cancillería y la Secretaría de DDHH debería no menos que expresar públicamente sus disculpas por haber impedido que participen en la especial ceremonia de hoy”, completó el legislador nacional. INFONEWS.-



Me gusta: Me gusta Cargando...