Cambiamos: 42 locales vacíos en sólo 10 manzanas del Centro porteño

En sólo 10 manzanas del centro porteño, hay 42 locales vacíos o en alquiler. Hace un año estaban ocupados. Los altos costos y la caída de las ventas obligaron a muchos comerciantes a tomar la difícil decisión de cerrar. Por Susana Maidana para MinutoUno.-

La crisis en el comercio está generando un drástico cambio en la imagen del centro porteño, donde se ven cada vez más locales vacíos y con el cartel de “se alquila”.

minutouno.com realizó un relevamiento en diez manzanas céntricas y se encontró con un panorama crudo: comerciantes que debieron cerrar como consecuencia de los altos costos y la caída en las ventas.

El informe abarcó a las manzanas que se encuentran entre San Martín, la Avenida 9 de Julio, Paraguay y Viamonte. Estas dos últimas calles son las más golpeadas por la crisis, ya que en ellas hay 26 locales cerrados.

Los comerciantes consultados atribuyeron esta situación a la caída en las ventas, que en enero fue del 2,5 por ciento, y a los altos costos de los alquileres. Además, se le suman los fuertes aumentos en los servicios de agua, luz y gas que se aplicaron en el último año.

“En la cuadra cerraron tres locales, entre ellos una cafetería. El panorama es muy triste. Pago muchísimo de impuestos y, además, se vende poco. El Gobierno quiere bajar la inflación reduciendo el consumo y eso nos mata a los comerciantes”, describió Gustavo, dueño de un local de ropa masculina ubicado en Paraguay 882.

Además, cuestionó el plan Precios Transparentes –que busca diferencias los importes que se pagan en contado y financiados- al asegurar que “ahora se vende menos que antes” porque “los precios aumentaron”.

Lo cierto es que sobre la calle Paraguay, entre San Martín y la avenida 9 de Julio, hay unos 12 locales inactivos. La gran mayoría de ellos tienen en la puerta el cartel de alquiler desde fines de 2016.

Sobre la transitada avenida Córdoba se observan vidrieras con los carteles de “liquidación” o “descuentos”. Es que los comerciantes que aún siguen trabajando se la rebuscan para vender un poco más y paliar así los costos fijos que tienen por mes.

Sin embargo, allí también se observan las persianas bajas de históricos comercios que no pudieron soportar la crisis que vive el sector. Tal es el caso de un local de ropa que funcionó hasta diciembre en la avenida Córdoba 882. “Después de 11 años, los dueños se fueron porque cayeron las ventas y aumentaban los impuestos”, contó Antonio, el encargado de un edificio que está a metros de ese local que hoy está deshabitado.

Los comerciantes que aún permanecen en esa zona céntrica no sólo lamentan la partida de sus colegas, sino que también sufren esa ausencia, porque además eran sus clientes. “Yo le vendía a la gente de la cuadra, a los oficinistas, a los otros comerciantes. Ahora la calle quedó desierta y vendo mucho menos”, detalló Dante, dueño de una librería ubicada en Esmeralda 881.

“En la cuadra cerraron dos locales hace unos meses. Esta es una zona muy cara para alquilar. Yo pago 20 mil pesos de alquiler y es un local chico. Además, tengo una expensa de 6.000 pesos y la última boleta de agua me vino 3.000 pesos. Con estos costos es imposible sostener un comercio”, agregó el hombre.

Como contrapartida, hay quienes siguen apostando al comercio y lejos de cerrar sus locales deciden cambiar de rubro o mudarse a barrios con alquileres más bajos. De hecho, en los últimos meses se ven más locales de comida que de indumentaria en esta zona altamente recorrida. m1.-



Me gusta: Me gusta Cargando...