Cambiemos quiere que renuncie una candidata, pero ella no quiere

Se trata de Joanna Picetti, que va octava en la lista de diputados por Vamos Juntos. El ministro Rogelio Frigerio pidió su renuncia, pero ella no quiere dar un paso al costado. ¿Por qué el oficialismo ya no quiere que integre su nómina?

Pese a los pedidos de renuncia, la candidata a diputada por Vamos Juntos Joanna Picetti se niega a dar un paso al costado y sigue con su objetivo de ocupar una banca en la Legislatura porteña.

Cambiemos presentó dos impugnaciones ante la Cámara de Diputados y ante la Justicia Electoral contra Picetti para que no pueda asumir en caso de ganar en las elecciones del 22 de octubre.

¿La razón? La joven política se encuentra enfrentada con su ex marido por la tenencia de sus hijos. Aunque ella se encuentra sobreseída, la candidata que encabeza la lista de Vamos Juntos, Elisa Carrió, pide que sea apartada por “inhabilidad moral”.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, le pidió la renuncia y ella se negó. De hecho, se encuentra de viaje por Europa en una cumbre de la ONG G20Y y en su cuenta de Twitter no da señales sobre su intención de abandonar el cargo.

Fuentes del oficialismo consideraron que “la candidata debería dar un paso al costado” y aseguraron que “lo más razonable sería que no siga formando parte de la lista”. m1.-



