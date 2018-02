Cárcel, muerte y golpismo: el discurso de Moyano en la marcha del 21F

“Tengo las suficientes pelotas para defenderme de este Gobierno”, afirmó el líder Camionero desde el palco y advirtió: “No me verán arrugar en nada”. Calificó a la movilización que encabezó como “multitudinaria” y dijo que los trabajadores “no somos desestabilizadores ni golpistas”.

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, rechazó esta tarde que la multitudinaria movilización contra el gobierno de Mauricio Macri sea para esquivar las causas judiciales en su contra y afirmó que tiene “las suficientes pelotas” para defenderse solo.

“Si tuviera un problema, tengo las suficientes pelotas para defenderme yo mismo”, recalcó Moyano y aseguró que no está “implicado en ningún tema de corrupción”.

Al cerrar el acto contra las políticas impulsadas por Macri desde la Casa Rosada, el líder sindical subrayó: “No me cagué nunca, siempre puse las que tengo que poner y si hay un problema que se queden tranquilos, que voy a poner las que tengo que poner”.

Y advirtió: “Esta movilización, conformada por distintos sectores políticos y sociales venimos con un solo objetivo: decirle al gobierno, al señor Presidente, que no siga llevando adelante estas políticas que hambrean a la parte más sensible de nuestra sociedad como son los jubilados, nuestros viejos a los que engañaron con la supuesta reparación histórica que terminaron siendo 100 pesos”.

“Todo lo que anuncian es mentira, se ríen de nosotros, la política económica que se lleva adelante es para perjudicar a los que menos tienen, a los trabajadores, a los jubilados” disparó e intentó despegarse de las advertencias que lanzaron en los últimos días desde el oficialismo y un sector de la prensa: “No venimos acá a amenazar a nadie. No somos desestabilizadores”.

Moyano recordó que apenas en el primer año de gestión de Cambiemos más de 1,5 millón de personas cayeron debajo de la línea de la pobreza. “Este gobierno multiplicó a los pobres y nos quieren hacer creer que sus políticas van a beneficiar al país” siguió.

“La pacificación del país se hace con un salario digno, con las familias pudiendo alimentar a sus hijos, esto es lo que venimos a reclamar hoy” aseguró.

Y sobre las denuncias en su contra no dudó: “No tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso si la justicia así lo cree. No tengo miedo de que me maten. Estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores si es necesario”. m1.-



