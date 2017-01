Caso Nisman: “Tengo pruebas de que Arroyo Salgado miente”, dijo Lagomarsino en C5N

El técnico informático habla por C5N. Remarcó que Nisman le pidió un arma “para proteger a sus hijas” y “no para protegerse él”. Pero luego dijo que se dio cuenta del engaño del fiscal fallecido. “Las palabras de Arroyo son ofensivas”, lanzó y acotó: “Para ella maté a un tipo”.

Al cumplirse este miércoles dos años de la muerte del fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman, el último hombre que se supone lo vio con vida, Diego Lagomarsino, insistió con su inocencia y cargó duro contra la ex mujer de la víctima, Sandra Arroyo Salgado, y contra el propio Nisman.

En una entrevista exclusiva a C5N, Lagomarsino recordó que el fiscal que denunció a Cristina Kirchner por supuestamente encubrir el atentado a la AMIA a través del memorándum firmado con Irán lo había llamado el sábado 17 de enero de 2015 para que le acercara un arma “para proteger a sus hijas”.

“Arroyo Salgado se olvida que Alberto Nisman me pidió un arma para proteger a sus hijas, no para protegerse él, que lo entienda de una vez, y si no es un problema de ella”, señaló a la vez que reiteró en varias oportunidades que “las palabras de Arroyo son ofensivas y no lo soporto más. Constantemente miente a la población”. Contó que el arma “la tenía desde el 2002 guardada en un galpón”.

Según el relato del técnico en informática, “Alberto (Nisman) a mí me miente. Después pude comprobar que las hijas no estaban con él. Me pregunto ¿por qué me engañó?. Evidentemente necesitaba un arma pero no entiendo para qué”. Y añadió: “Alberto mentía muy fácil. Empieza a mentir en esta historia desde el 31 de diciembre hasta el 17 de enero”.

“Yo me tendría que haber mirado el ombligo y no pasaba nada. Pero quebrado me decía que temía por sus hijas”, recordó Lagomarsino al revivir el llamado del fiscal pidiéndole que le acercara su revólver. Y continuó: “Yo pensé que me preguntaba si tenía un arma porque temía por todos los que trabajábamos en la unidad, que algo había pasado y por mi bien me preguntaba. Pero no, luego me dijo: me la traes?”.

En el extenso reportaje, el licenciado en Informática asegura que el fiscal de la causa AMIA “se quiebra cuando se sienta en el sillón” de su departamento Le Parc y le decía que temía por sus hijas. “Vos sabes que es que tus hijas no quieran estar con vos porque tengan miedo y me cagó, él sabía dónde quebrarme”, recordó.

“Tengo pruebas de que Arroyo Salgado miente”, dijo Lagomarsino, quien además manifestó que teme por su vida. “Temo a lo que pueda hacerme Arroyo Salgado. Tengo miedo y estoy aterrado”, aseguró.

El joven se quebró en varias partes del reportaje al recordar el esfuerzo de su familia y cómo lleva su vida a dos años de estar bajo la mira de la Justicia, y ser sindicado directamente por la ex mujer de Nisman. “Arroyo Salgado dijo en su primera declaración que pensó que Nisman había tomados pastillas y había muerto; ahora dice que maté a un tipo. Bueno no, dice que participé de la muerte de Nisman”. Nota de MinutoUno.-



