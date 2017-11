¿Cómo era que querían “todas las voces”?: Echaron a Víctor Hugo Morales de C5N

Víctor Hugo Morales fue echado ayer a la tarde de la cadena de noticias C5N y no saldrá al aire en su programa El Diario que abarcaba la franja de 18 a 21.

El periodista publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, donde sostuvo que este violento despido era “previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!”.

El medio de Cristóbal López, quien fue acorralado por el gobierno de Mauricio Macri en los últimos meses, ya había despedido a Roberto Navarro, y ahora hizo lo propio con otra voz opositora al relato “M”, la de Víctor Hugo.

El Grupo Indalo emitirá un comunicado en las próximas horas. Infonews.-

