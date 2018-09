Cómo fue la jornada de “semaforazos” en CABA contra Macri

Convocados por la agrupación opositora Marea Ciudadana salieron a diversas esquinas de la Ciudad para manifestar su rechazo a las políticas oficiales.

Con el lema #BastaMacri, grupos de vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires convocados por referentes de Marea Ciudadana salieron este sábado con carteles de protesta a los semáforos porteños contra el ajuste de Macri para visibilizar el deterioro que todos los sectores están sufriendo a causa de las políticas del gobierno.

“Tarifas impagables que siguen subiendo, despidos, recesión, devaluación y ajuste están golpeando fuerte a todos los porteños”, indicaron los organizadores. Hubo fuerte repercusión entre los automovilistas, que acompañaban la protesta con bocinazos en cada semáforo en rojo.

“Es grave lo que está pasando. No hay nadie que no esté afectado por las medidas del gobierno de Macri, que no son para frenar una crisis, sino una brutal transferencia de recursos a los sectores ricos. Lxs trabajadorxs ya no llegan a fin de mes. Ni hablar de pensar en vacaciones. Necesitamos salir todos juntos a la calle para romper tanto blindaje mediático y visibilizar nuestra bronca. Estamos todxs peor, ya no se salva nadie más que los bancos”, dijeron desde Marea Ciudadana.

Marea Ciudadana es un nuevo movimiento en la Ciudad conformado por dirigentes de diversas organizaciones. Estuvieron presentes en la esquina de Scalabrini Ortiz y Corrientes Gabriela Cerruti, Itai Hagman, Andrea Conde, Victoria Freire, José Cruz Campagnoli, Elizabeth Gómez Alcorta, Beto Pianelli, Martín Ogando, Milcíades Peña, Martha Llinares, y Paula Lenguita, junto a vecinxs que se sumaron en 15 cruces de avenidas de 15 barrios porteños. Nota gentileza de Infonews.-



