¿Cómo hacer para que WhatsApp no ocupe tanto espacio en tu celular?

WhatsApp es la aplicación más utilizada por millones de personas de todo el mundo. Es de lo más normal que se compartan muchísimas imágenes a través de grupos de amigos o laborales, así que quizás seas uno de los tantos que tienen grandes problemas con el almacenamiento de tu teléfono.

WhatsApp guarda todos los archivos recibidos en la ruta /WhatsApp/Media. Dentro habrá varias carpetas. Acá la lista completa y qué información tienen dentro, según informa AndroidPit, para saber si deberías o no eliminar lo que hay dentro.

WallPaper: Contiene los fondos de pantalla que hemos utilizado para los chats de WhatsApp

WhatsApp Animated Gifs: Contiene los gifs que hemos recibido y otra carpeta Sent con los que hemos enviado

WhatsApp Audio: Contiene los audios (archivos mp3 con canciones o chistes) que hemos recibido y otra carpeta Sent con los que hemos enviado

WhatsApp Documents: Contiene los documentos (Word, Excel, PDF, etc) que hemos recibido y otra carpeta Sent con los que hemos enviado

WhatsApp Images: Contiene las fotos e imágenes que hemos recibido y otra carpeta Sent con las que hemos enviado

WhatsApp Profile Photos: Contiene las fotos que hemos usado de foto de perfil.

WhatsApp Video: Contiene los vídeos que hemos recibido y otra carpeta Sent con los que hemos enviado

WhatsApp Voice Notes: Contiene las notas de voz que hemos recibido y otra carpeta Sent con las que hemos enviado.

Recordá que cuando borres la información, no podrás recuperarla. Deberías tener en mente esto para, si lo necesitás, hacer una copia de seguridad.



