Comunicado de la familia de Santiago Maldonado

En un escueto mensaje, los Maldonado indicaron que el lugar en el que se halló el cuerpo ya se habían realizado tres rastrillajes. “Hasta que no se realicen las pericias no se podrá establecer ni la identidad ni las causas de muerte”, aclaran.

La familia de Santiago Maldonado emitió esta madrugada un comunicado referido al hallazgo de un cuerpo ayer al mediodía en el río Chubut, cercano a la comunidad mapuche Resistencia Cushamen afirmando que el lugar “había sido rastrillado en tres oportunidades”.

En el texto aclaró que “no es posible establecer la identidad” del cadáver hasta tanto no se le practiquen las pericias pertinentes, y agregó un pedido de respeto a la familia en el “difícil momento” por el que pasan.

El juez federal de Esquel Guido Otranto llevó la causa inicialmente pero fue recusado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que designó en su reemplazo al juez federal de Rawson, Gustavo Lleral.

Otranto había alcanzado a ordenar los tres rastrillajes en la comunidad mapuche, a los que hace referencia la familia: el primero a cargo de la policía de Chubut, con perros rastreadores, y los dos restantes con agentes de la Policía Federal y buzos de la Prefectura Naval, que también recorrieron una amplia zona aguas abajo de la comunidad.

Ayer, Lleral llegó al mediodía al lugar apenas le informaron del hallazgo, y después la propia fiscal Ávila informó que el cuerpo fue encontrado “aproximadamente a 300 metros río arriba desde el epicentro del conflicto que se desarrolló el 1 de agosto pasado”, en referencia al sector del puesto de guardia de la comunidad.

El comunicado completo de la familia es el siguiente:

En relación al cuerpo encontrado en el día de ayer en la comunidad Pu Lof Cushamen, la familia quiere destacar que el hallazgo se produjo en la zona del río que ya había sido rastrillada en tres oportunidades. Hasta que no se realicen las pericias pertinentes no es posible establecer la identidad ni las causas de muerte. Pedimos por favor que se respete el difícil momento que estamos viviendo.m1.-



