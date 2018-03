Con un Proyecto de ley en el Congreso Rossi pidió congelar tarifas. ¿Por qué no se suman más diputados al pedido? Deberían pensar en el pueblo

El jefe de la bancada del FPV-PJ en Diputados consideró que la medida “producirá efectos positivos para la industria y el comercio”. La iniciativa retrotrae los precios al 31 de diciembre en luz, gas y agua y prohíbe aumentar las tarifas por un año.

Rossi insistirá en el Congreso para que una ley evite nuevos tarifazos.

Imagen: Sandra Cartasso

De cara al ciclo legislativo que se acaba de iniciar, Agustín Rossi presentó un proyecto de ley que contempla congelar los precios de las tarifas por un año en todo el país. Se trata de una promesa que el hoy presidente de bloque de diputados del FPV-PJ hizo durante la última campaña electoral.

El proyecto apunta a retrotraer al último 31 de diciembre los valores de las boletas de luz, gas, agua y cloacas. Si la norma se aprueba, no habrá aumentos por un año. Tampoco se podrá cortar el suministro por falta de pago de facturas de 2016 y 2017. Además, se establece que los futuros incrementos deben ser de acuerdo a criterios de equidad, o que no podrán exceder el Coeficiente de Variación Salarial. Además, prevé que los aumentos futuros deberán ser a razón de no más de uno por año en cada servicio y de manera escalonada. Página 12.-



