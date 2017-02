Crimen y misterio en José C. Paz: apareció un cuerpo con un naipe en la espalda

El cadáver de un hombre de 50 años, que estaba desaparecido desde este sábado, fue hallado en la localidad bonaerense de José C. Paz envuelto en una frazada y atado con alambres. La policía investiga si se trata de un mensaje mafioso.

Atado con alambres, envuelto en una frazada. Así fue encontrado un cuerpo el lunes por la noche en José C Paz. Se trata de un hombre de 50 años que se dedicaba a vender artículos de limpieza en la calle y estaba desaparecido desde el sábado a la madrugada.

“Había salido con amigos y cuando el domingo me desperté y no estaba empecé a preocuparme, jamás imaginé encontrarlo así”, dijo la mujer de la víctima.

Según la autopsia, el hombre presentaba un tiro y cuatro puñaladas. El dato que llamó la atención de los investigadores fue un naipe que el hombre tenía pegado en la espalda: era el as de copas.

La investigación está a cargo del fiscal Fernando Corda y se encuentran analizando si la carta estaba ahí de casualidad o se están en presencia de un crimen mafioso. m1.-



