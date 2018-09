Crisis en salud, educación, crisis económica, falta de empleo, etc.- El gobierno de Macri no logra encontrar el rumbo a casi 3 años de asumir

Crisis en salud, en educación, crisis económica, etc.- El gobierno de Macri no logra encontrar el rumbo a casi 3 años de asumir.

Hay algunas cosas con las que casi ningún gobierno se mete, salvo aquellos a los que nada les importa el bienestar de la clase media y baja; salud, educación y trabajo. Y el gobierno de Mauricio Macri se metió con todas ellas y para hacer un daño que llevará años remediar.

Cientos de trabajadores despedidos de organismos del estado y otros tanto que se acogieron al retiro voluntario, cientos de trabajadores de la salud echados, docentes que reclaman salarios dignos y mejoras edilicias, tarifas elevadísimas y ahora la “gran jugada” de eliminar ministerios para reciclarlos en secretarías.

El dólar a más de 40 pesos y una gran desilusión en la gente, e incluso en muchos de los que votaron a Macri.

No se sabe para dónde iremos, o mejor dicho, dónde iremos parar.

Mientras tanto se sufre, se pasa hambre, se pasa frío y sobretodo se perdieron las esperanzas. Con el verso de “se robaron todo”, siguen haciendo circo para encontrar “tesoros” enterrados y echarle la culpa (una vez más) a la pesada herencia. Pesada herencia que si hubiera seguido, hoy nadie duda que estaríamos muchísimo mejor, o por lo menos, muchísimo menos mal.

Macri no encuentra el rumbo, y mientras tanto TODOS LOS SUFRIMOS. Por suerte solo queda menos de 16 meses para que termine su desgobierno.-



Me gusta: Me gusta Cargando...