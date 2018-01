Mientras dialoga con Infobae alguien lo llama desde la calle. Cristiano no duda en levantarse del sillón y salir a saludar: “Me gusta esa cercanía con la gente que me da esta casa: muchos pasan y me saludan desde la calle, amigos, pero también gente que sabe que vivo acá”, cuenta mientras vuelve a sentarse para empezar la entrevista.