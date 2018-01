Cristina es la que tiene los votos

El presidente del Partido Justicialista bonaerense, Gustavo Menéndez, se refirió a su reciente reunión con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, e instó a trabajar por la reunificación del peronismo. “Veo posible una reunión entre Cristina Kirchner y Sergio Massa. Es necesario que se dé”, sostuvo, al tiempo que señaló que no se imagina a la ex Presidenta “siendo candidata en 2019″. Esto es lo que publica el portal Infonews. Si esto verdaderamente lo manifestó el presidente del PJ bonaerense, es preocupante para todos los kirchneristas y para muchos peronistas, e incluso gente de Nuevo Encuentro, que anhelan que Cristina Fernández de Kirchner (actual Senadora) sea la candidata en 2019. Muchos expresan que “es ella la que tiene los votos, es ella la que se fue después de 8 años de gobierno con una plaza llena de gente” y sería la única opción que los K avalarían. Hay quienes piensan que si Cristina no va, que no cuenten con sus votos.

Y muchos aún no olvidan que tanto Massa como Randazzo, han sido tildados como “traidores” al jugar contra la propia Cristina. Algo que Menéndez minimiza y pretende juntar a todos.

Una conocida frase decía: “Un fin que necesita medios injustos, no es un fin justo”.

Pero como la política es el arte de lo posible, nada está cerrado aún y solo resta esperar cómo jugaran todos y todas.-

