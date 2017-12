Cristina inscribió su bloque en el Senado y se llamará FpV-PJ

Cristina Fernández inscribió este lunes a su bloque en el Senado. El nombre elegido por la ex presidenta es el del FpV-PJ y tendrá ocho integrantes. El presidente de este espacio será el senador neuquino Marcelo Fuentes.

El bloque cuenta con la particularidad que Fuentes es el único hombre que lo integra, ya que además de Cristina Fernández, forman parte las senadoras Anabel Fernández Sagasti por Mendoza, Ana Almirón por Corrientes, María de los Ángeles Sacnún por Santa Fe, Ana Ianni por Santa Cruz, Nancy González por Chubut y María Inés Pilatti Vergara por Chaco.

La decisión se conoció días después de que el ex jefe de bancada, Miguel Angel Pichetto, conformara un interbloque denominado Argentina Federal, integrado por los peronistas no kirchneristas que intenta hacer a un lado a la ex presidenta en pos de pelear por liderar la oposición en la Cámara Alta.

El Interbloque estará presidido, por supuesto, por Pichetto e integrado por los bloques Justicialista, Justicialista por La Pampa, Justicialista por Chubut y Chubut Somos Todos y estará formado por 25 senadores (21 del PJ, dos pampeanos y los otros dos chubutenses). M1.-