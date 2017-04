Cristina Kirchner apuntó contra Bonadio tras el procesamiento

El juez federal Claudio Bonadío procesó a la ex presidenta y a otros veinte imputados por la causa Los Sauces. Hoy ella lo cruzó desde su cuenta de Twitter.

La ex presidenta Cristina Kirchner criticó desde su cuenta de Twitter al juez Claudio Bonadio, porque “reconoce que no encontró evidencias” pero igual la procesó junto a otros veinte imputados.

“En los cuarenta allanamientos que ordenó Bonadio no pudo encontrar ni un sólo alquiler simulado”, explicó Cristina. “Si los alquileres eran reales y los precios de mercado, no implicaban ninguna coima ni transferencia oscura”, respondió.

“En las 392 páginas de su fallo, Bonadio no pudo detectar ni una sola operación en efectivo o alquileres que no se hayan cobrado con cheque”, agregó luego.

La ex presidenta también subrayó que “lo más insólito del fallo es el final del texto: Bonadío se declaró incompetente”.

“Después de 2 años de allanar, promover títulos de diarios y procesar, Bonadio llegó a la conclusión de que no corresponde que él investigue”, indicó. “A todos los responsables de esta vergonzosa persecución: La única banda que tuve es ésta, y me la otorgó el pueblo argentino”, cerró la seguidilla de tuits. Infonews.-



Me gusta: Me gusta Cargando...