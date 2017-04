Cristina Kirchner compartió un descubrimiento científico que lleva su nombre

La ex presidenta Cristina Kirchner compartió en sus redes sociales un singular homenaje que le hicieron dos científicos al bautizar a una libélula milenaria “Argentinala Cristinae”.

Según contó la ex mandataria a través de Telegram, Twitter y Facebook, el lunes recibió la visita en el instituto Patria de dos científicos que le hicieron un regalo muy particular.

Julián Petrulevicius, licenciado en Biología, doctor en Ciencias Naturales e investigador del Conicet, y Pedro Gutierrez, doctor en Ciencias Geológicas de la UBA e investigador del Conicet, le llevaron un cuadro con una de las libélulas milenarias que hallaron el año pasado en La Rioja.

Los insectos de seis alas, a diferencia de las cuatro de las libélulas actuales, datarían de hace 325 millones de años y son los mas antiguos especímenes encontrados junto a otro en República Checa.

Sin embargo, esto no es lo más llamativo sino el nombre que recibieron de parte de Petrulevicius y Gutierrez: las llamaron “Argentinala Cristinae”, “Tupacsala niunamenos” y “Kirchnerala treintamil son” en apoyo a estas causas y dirigentes. m1.-



