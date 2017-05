Cristina Kirchner en C5N: “Si es necesario que sea candidata, lo soy”

“Mi responsabilidad histórica es construir unidad para ponerle límites al ajuste neoliberal”, dijo la ex presidenta de cara a las elecciones legislativas de octubre. Además, advirtió que “el Gobierno está protagonizando una formidable estafa electoral” y sostuvo que este 25 de Mayo le da “tristeza”.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo este jueves de cara a las elecciones legislativas de octubre que “si es necesario que sea candidata” para frenar al oficialismo, lo será, pero que “no será un obstáculo” ante otros posibles candidatos.

“Si la mayoría de los compañeros creen que hay un candidato que sea mejor, yo no voy a pelear contra nadie”, expresó en una entrevista con C5N, descartando ir a internas en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Además, expresó que tiene la “responsabilidad histórica” de convocar a “la mayor parte de los argentinos al reagrupamiento del campo nacional y popular” para evitar que la situación en la Argentina “se desmadre”.

“Mi responsabilidad histórica es construir unidad para ponerle límites al ajuste neoliberal. Me siento con la responsabilidad histórica de convocar a la mayor parte de los argentinos al reagrupamiento del campo popular y nacional para reagrupar fuerzas que permitan, en lo institucional, ayudar a que esto no se desmadre. La inequidad genera violencia y esta situación yo ya la vivi: no quiero pibes que salgan de caño porque no tienen oportunidades. Necesitamos revertir esta situación”, aseveró desde el Instituto Patria con una multitud en las afueras que seguían la charla por pantalla gigante.

Además, advirtió que “el Gobierno está protagonizando una formidable estafa electoral” y sostuvo que este 25 de Mayo le da “tristeza”.

M1.-

Me gusta: Me gusta Cargando...