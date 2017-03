Cristina Kirchner pidió ser sobreseída en la causa Los Sauces

La ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó en los tribunales federales de Retiro, citada por el juez Claudio Bonadio, por la causa Los Sauces, ante quién presentó un escrito.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó a los tribunales federales de Retiro, citada por el jeuz Claudio Bonadio, en la causa Los Sauces, que investiga el presunto lavado de dinero a través de alquileres de la sociedad de la ex familia presidencial, y por la que ayer fueron indagados sus hijos Florencia y Máximo.

Kirchner pidió ser sobreseída en la causa, tras al calificar de “descabellada” la imputación en su contra, en un escrito entregado al juez federal Claudio Bonadio apenas comenzada su declaración indagatoria y al que accedió Télam.

“Resulto objeto de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes en nuestro país”, advirtió la ex jefa de Estado en el escrito. Télam.-



