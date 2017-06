Cristina se reunió con Intendentes bonaerenses en el Instituto Patria

La ex Presidenta estuvo en el Instituto Patria con jefes comunales bonaerenses para cerrar el nuevo frente electoral de cara a las próximas elecciones.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner arribó este mediodía pasadas las 12.20 al Instituto Patria, donde se llevó a cabo la cumbre que contó con la presencia de una veintena de intendentes peronistas bonaerenses en la que se discutió el armado de un frente electoral, la utilización del PJ como órgano partidario y la candidatura a senadora nacional de la expresidenta.

Cristina anunció a través de la red social Twitter y mientras se desarrollaba en el Instituto Patria un encuentro con una veintena de intendentes bonaerenses peronistas, que el frente con el que competirán en las PASO con vistas a las legislativas se denominará “Unidad Ciudadana para volver a tener futuro”.

“Después del engaño y la estafa electoral: la segunda fase del ajuste. Unidad Ciudadana para volver a tener futuro”, escribió la ex presidenta y remitió a un documento programático de 15 puntos con propuestas que -sostuvo- “están abiertas al debate y al aporte”.

Firmaron ese documento los partidos Compromiso Federal, del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; el Frente Grande, del intendente Mario Secco; la agrupación Kolina, del diputado nacional Carlos Castagneto; Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella y el Partido de la Victoria, de Aldo San Pedro.

“No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias. Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro”, sostuvo Cristina Fernández de Kirchner al confirmar la constitución del frente Unión Ciudadana.m1.-

