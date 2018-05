Cruce entre Gioja y Stanley por las pensiones a discapacitados y la plata de los jubilados

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se quedó muda ante el reclamo del diputado José Luis Gioja (FpV-PJ) ante la pregunta sobre si “existe la voluntad política” del Gobierno nacional para declarar la emergencia habitacional y, en segundo lugar, disparó: “y ya que la tengo acá, ministra, ¿cuándo van a terminar de devolver las pensiones graciables a los discapacitados en Argentina?”.

Stanley expuso sobre el proyecto del oficialismo para urbanizar unos 4.228 barrios populares en todo el país, donde se refirió a la iniciativa cuyos detalles ante legisladores de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo Tonelli (PRO); Vivienda y Ordenamiento Urbano, a cargo de Felipe Solá (Frente Renovador); Legislación General, encabezada por Daniel Lipovetzky (PRO) y Presupuesto y Hacienda, presidida por Luciano Laspina (PRO).

La ministra contratacó a Gioja culpando a “la pesada herencia”, diciendo que no la había escuchado cuando ella habló de “equidad social y justicia” y reclamó que “el discurso político de venir acá, a hablar de demagogia después de haber gobernado 12 años, no tiene ningún sentido”.

“¡No! No es como usted dice, yo no vengo a hacer discurso político acá, yo no vengo a hacer relato. Y cuando usted habla de gasto social, está hablando de que hay que pagar a los jubilados, sigamos pagándole a los jubilados…”, dijo el sanjuanino.

Gioja pidió: “Deme una audiencia”. “Le doy una audiencia cuando quiera”, dijo Stanley, mientras que el diputado remató: “No me gusta la politiquería, ministra, me gusta la política”.

El legislador no se dió por vencido ante la falta de respuesta por la restitución de las pensiones a discapacitados. Volvió a tomar el micrófono y le reclamó a Stanley, por qué no había dicho nada sobre las pensiones por discapacidad, que fueron recortadas el año pasado. La ministra no le respondió. Nota de Infonews.-



