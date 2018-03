Cruces entre la Provincia y los gremios por el acatamiento del paro docente. En Roque Pérez, pocos cumplieron la medida de fuerza que es para defender los derechos de todos los docentes

EL PARO DOCENTE EN ROQUE PÉREZ: Casi todos los cursos de todas las escuelas, dictaron clases ante la amenaza del gobierno provincial de descontarles los días de paro. “Nadie está económicamente tan bien como para que nos descuenten dos días”, aseguró a RPEREZNETONLINE una maestra de una de las escuelas roqueperenses. Entonces, el paro aquí se cumplió en muy baja escala. Quizá aún no haya tanta conciencia social y algunos no vean realmente la dimensión de estas medidas de fuerza, que son para salvaguardar las fuentes de trabajo, mejorar los sueldos y ante un posible aumento de la inflación, que se aumenten los sueldos de manera automática (lo que el gobierno de Vidal no quiere). Pero cada uno está en su derecho de hacer lo que le parezca mejor y así lo hacen.-

Según Suteba fue del 85% mientras que la administración de Vidal asegura que fue menos de la mitad.

Gremios docentes destacaron este lunes el “alto nivel” de adhesión de la primera jornada del paro de 48 horas en todo el país y aseguraron que representó la “firmeza del reclamo nacional”, mientras el Gobierno sostuvo que este lunes “comenzaron las clases” porque el acatamiento a la protesta fue “bajo”.

Los sindicatos del sector docente comenzaron la huelga en todo el país, menos en siete provincias, en rechazo de la oferta de una suba para este año del 15 por ciento con una cláusula de revisión por inflación.

La principal discrepancia respecto de la adhesión fue en el territorio bonaerense, donde para los gremios fue de “entre el 85% y el 90%”, mientras que según el gobierno de María Eugenia Vidal alcanzó solo al 47%.

El titular de Suteba, Roberto Baradel, aseguró que el primer día de paro docente tuvo un “85% de acatamiento” en la provincia de Buenos Aires. “Los maestros le están diciendo no a las mentiras de este gobierno” dijo.

“Estamos viendo que los docentes de forma masiva le están diciendo no al autoritarismo, a la mentira de este gobierno” afirmó el dirigente gremial en diálogo con el canal de noticias C5N.

El jefe sindical, se refirió de esta manera al paro de 48 horas que iniciaron los gremios de la educación a nivel nacional, y con fuerte incidencia en la provincia de Buenos Aires, donde aún no se acordaron las paritarias salariales.

Baradel aseguró que la medida de fuerza tiene un acatamiento del 85 % promedio, y anticipó que el gobierno nacional “va a decir que en la Provincia es del 50 % y a nivel nacional del 30, porque eso es lo que quieren instalar”.

Siguiendo esta línea, se mostró muy crítico con el titular de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiario, a quien calificó como “ministro de guerra”. “Finochiaro utiliza un lenguaje bélico, es irrespetuoso, intolerante, ignora muchas cosas, cuando en realidad un ministro de Educación debería ser prudente, equilibrado” aseguró.

Aunque el paro tiene un alcance nacional, la situación más potente se observa en la provincia de Buenos Aires, donde promueven la medida los gremios de la Feb, Sadop, Udocba y el mencionado Suteba.

“Estamos planteando como piso no perder poder adquisitivo del salario” aseguró Baradel, quien cuestionó la oferta del 15 % dada por Vidal, a pagar en tres cuotas de 5% que culminaría en noviembre. m1.-



