Decían que querían “todas las voces” y ahora censuraron un show de Copani. Uno más y van . . .

Parece que al gobierno actual le alcanza con el vaciamiento de Paka Paka, Encuentro y DeporTv, del Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner (CCK), o los despidos en decenas de organismos estatales, etcétera, etcéter Se sumaa esto la obra de teatro que quiezo hacer Arturo Bonín en Córdobay por que hablaba de política la censuraron. Los programas levantados en C5N, los periodistas echados como Roberto Navarro, Víctor Hugo Morales, etc. y el pedido de disculpas que tuvieron hacer que tuvieron que hacer en el programa Cocineros Agentinos porque el día anterior una banda había entonado la música de lo que le cantan a Macri. Los conductores del programa tuvieron que salir a pedir disculpas públicamente porque si no podían perder su fuente de trabajo, o bien el programa hasta podría haber sido levantado.

El corte totalmente “raro” que sufrió el programa del gato Silvestre el domingo pasado cuando iba a entrevistar a Guillermo Moreno ex secretario de comercio interior por C5N en el programa Minuto Uno y se cortó la señal de Cablevisión incluso acá en Roque Pérez y una vez que terminó ese programa milagrosamente volvió la señal, como si nada hubiera pasado.

Ahora se suma a la cancelación de un show de Ignacio Copani que iba a tocar precisamente en un municipio donde gobierna a Jorge Macri. Copani iba a cantar en un Centro Cultural, pero no lo dejaron.

Poco a poco nos están dejando sin voces para escuchar, ya nos volvieron a dejar sin fútbol gratis, ya nos volvieron a dejar sin tarifas acordes; esta gente que iba a terminar con la pobreza, esta gente que decía que los otros robaban, esta gente que decía que iba a terminar con la inseguridad, esta gente que decía que iba a terminar con las coimas, esta gente . . . no para de mentir.-

La siguiente es la nota que publica el portal Infonews:

El centro Batalla Cultural de Olivos, partido de Vicente López, debió cancelar el show del músico Ignacio Copani que tenía programado para este sábado por la noche.

A través de su cuenta de Facebook, el centro cultural se dirigió a los vecinos en estos términos: “Por motivos ajenos a nuestro CC y al artista, debemos suspender el evento que se llevaría a cabo hoy”.

Acto seguido, señalaron a la intendencia encabezada por Jorge Macri: “Lamentablemente las autoridades de nuestro municipio siguen impidiendo el desarrollo cultural autogestionado en nuestro barrio. Apenas podamos re-programar el show lo informaremos”.

En tanto, desde su cuenta de Twitter, el artista difundió las explicaciones del centro cultural y se preguntó: “¿Censurado una vez más?”



