¡Del Caño a full! Dijo que siempre le gustó Natalia Oreiro

El candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, y ex candidato a presidente, se animó a hablar de la pareja del momento: Nicole Neumann y Facundo Moyano. Además, confesó su atracción por Natalia Oreiro.

“Nunca tuve alguna novia vinculada al medio artístico, tal vez porque no tengo contacto con ese medio, aunque el año pasado, salí primero en una encuesta entre los políticos más sexies… es un halago, lo tomo a bien, está bueno que se yo pero no sé…”, contó del Caño.

Además, según publica el portal Uno Santa Fe, el dirigente se refirió a la relación entre Nicole y Moyano: “¿Si tengo opinión sobre el romance de Moyano y Nicole? En verdad no, pero no me gusta que se mezcle pero no tengo una valoración contraria, cada uno hace lo que quiere peor en muchos casos hay una búsqueda de fama o que se hable de uno más allá de lo que uno haga. Hay muchos en esa onda, Urtubey por ejemplo. O Insaurralde. Depende qué político”.

Y por último, señaló que de las mujeres del ambiente del espectáculo Natalia Oreiro es una de las mujeres que más le atrae: “Siempre me gustó”, lanzó. Por el contrario, contó que Cristina Fernández de Kirchner no le parece una mujer sexy como muchos indican.m1.-



