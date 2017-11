La asamblea de DeporTV, Encuentro y Paka-Paka denunciaron que 21 trabajadores se quedaron sin trabajo. La empresa anunció que no renovará esos contratos a partir del próximo mes.

Sebastián Struciat, uno de los delegados gremiales, explicó a Tiempo que se trata de “contratos por tiempo indeterminado, que se renuevan automáticamente. Son trabajadores que en la práctica son de planta permanente, pero no así en los papeles. Es gente que viene trabajando desde hace dos o tres años”.

Las señales pertenecen aún a la sociedad del Estado Educar (depende del ministerio de Educación) y están en pleno proceso de traspaso a una nueva sociedad estatal, que está bajo la órbita del Sistema Federal de Medios, que conduce Hernán Lombardi. Desde ninguno de los espacios otorgan respuestas.

“Hay mucha incertidumbre porque estamos en pleno traspaso, el cual también se dilata desde hace meses. Entendemos que en realidad hay un proceso de vaciamiento. Primero, lo que hacen es empezar a vaciar de contenido y después te ofrecen un retiro voluntario. Algunos, ante la incertidumbre, prefieren agarrar la plata. Están ofreciendo el 120%, más un sueldo”, aseguró Struciat.

Los retiros voluntarios fueron ofrecidos hace una semana. Cabe recordar que hace seis meses, los trabajadores sostuvieron una lucha por el despidos de 6 trabajadores.

Para la asamblea, el clima de vaciamiento toma forma cuando se tienen en cuenta otras acciones de la empresa: “De los que bajaron, dos son asistentes de edición, donde ya no queda ninguno. Otros 4, son de chequeado técnico, donde queda sólo 1”, ejemplificó y agregó: “En las pantallas, no hay renovación. En Encuentro, lo que ves son licitaciones viejas. En Paka Paka, no hay programas nuevos hace meses”.

Con respecto a la nueva empresa estatal, “todavía no está terminada. Al día de hoy, lo único que hay consolidado es el directorio”.

El delegado contó que “estamos en asamblea permanente. Tendremos una reunión con gente del sistema federal. Veremos qué ocurre, para saber cuáles son las medidas que vamos a tomar”.

Esta situación, se da en el marco de discusión paritaria, que lleva adelante SATSAID, por la cual hubo paros esta semana.