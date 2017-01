Desalojaron a manteros de Once

Desde las 0 horas de este martes que fuerzas de seguridad e inspectores se desplegaron a lo largo de la avenida Pueyrredón. A las 2 comenzaron a desplazarlos y lo lograron pacíficamente.

Un fuerte operativo conjunto entre la Policía y las autoridades de la ciudad de Buenos Aires se desplegó a lo largo de la avenida Pueyrredón, en el barrio porteño de Balvanera, para evitar que se instalen los vendedores conocidos como “manteros” que ofrecen diversos productos sobre las veredas de esa zona comercial. El procedimiento comenzó a las 2 de la madrugada.

Los manteros comienzan a instalarse habitualmente a las 6 de la mañana y ya a las 9 las avenidas de la zona popularmente conocida como “Once” se tornan intransitables en sus veredas. Esto genera quejas de los comerciantes ya que los consideran competencia desleal (no pagan alquileres, ni impuestos, ni emiten facturas o tickets).

Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, en la ciudad de Buenos Aires hubo 3.549 puestos de manteros en el segundo semestre de 2016. A esto se le deben sumar 8.527 puestos en 131 “saladitas”.

Trascendió además que tras levantar los puestos e impedir que se reinstalen, fuerzas de seguridad estuvieron llevando a cabo allanamientos a depósitos de mercadería de la zona. M1.-

De todos modos, se debe aclarar que no todos los comerciantes están en contra de los manteros. Hay testimonios de varios comerciantes que dicen que se llevan muy bien con ellos y que no venden la misma mercadería. Además, dicen que cuando los manteros no están, la gente no concurre tanto a esas zonas y se vende menos.-



